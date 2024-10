Quanto guadagna Sinner? Milioni di euro vinti nel 2024, la cifra fa impallidire tutti gli sportivi italiani

Sinner è lo sportivo italiano più amato e vincente del 2024: mese dopo mese il suo patrimonio si arrichisce con nuove vittorie.

Jannik Sinner continua a conquistare tornei, tifosi e naturalmente anche milioni di dollari.

Il tennista di San Candido ha conquistato Australian Open, US Open, Six Kings Slam e diversi altri Masters nel corso del 2024, riuscendo così a guadagnare come non mai nella sua comunque giovane carriera.

A far balzare Sinner in testa alla lista degli atleti italiani che hanno guadagnato di più nel corso dell'anno è stato sicuramente il torneo di metà ottobre andato in scena a Riad, quel Six Kings Slam in cui il tennista ha dominato al cospetto dei big mondiali.