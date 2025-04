Quanto guadagna l’Inter qualificandosi in semifinale di Champions League? Le cifre

Prestigio sportivo ma anche ricchi bonus da parte della UEFA: con l’accesso in semifinale di Champions, l’Inter incasserebbe altri 15 milioni di euro.

Una partita che vale oro. La sfida tra Inter e Bayern Monaco che si gioca questa sera a San Siro mette in palio l’accesso alla semifinale di Champions League contro il Barcellona ma non solo: oltre al prestigioso traguardo sportivo in ballo c’è anche in gruzzoletto economico davvero niente male.

Risultati di campo e crescita economica: un binomio che va di pari passo e che l’Inter proverà a incrementare sempre più. Perché da questo edizione della Champions League (la prima con il nuovo format), l’Inter ha già incassato tanto.

Superare il Bayern Monaco permetterebbe al club di ricevere un nuovo assegno da parte della UEFA. Ma quanto vale a livello economico la qualificazione ai quarti di finale di Champions League?