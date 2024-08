Quanto guadagna chi vince una medaglia alle Olimpiadi? Tre nazioni su 206 non offrono nessun premio in denaro o regalo

203 paesi partecipanti alle Olimpiadi offrono un premio agli atleti capaci di vincere una medaglia. In tre hanno scelto di non farlo.

Vincere una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo alle Olimpiadi 2024 non ti permette solo di entrare nella leggenda e poter guardare con orgoglio, per sempre, l'oggetto tanto agognato. Quasi tutti i paesi partecipanti, infatti, offrono un premio in denaro agli atleti capaci di dare lustro alla nazione, nonchè alcuni regali che vanno dai più classici ai più assurdi (case, mucche, cibo da asporto, ristoranti).

203 paesi offrono ricompense in denaro e non solo ai propri atleti medagliati (alcuni anche per la sola partecipazione), mentre i 3 rimanenti hanno deciso di non impegnarsi a mettere insieme alcun premio per i connazionali impegnati a Parigi 2024.

Tra questi non c'è l'Italia, che risulta essere tra le nazioni che offrono più denaro al raggiungimento di una medaglia (180.000 lordi per l'oro, 90.000 per l'argento e 60.000 per il bronzo).