Quanto costa la nuova maglia dell'Inter 24/25? Prezzi uomo, donna e bambino e dove acquistare la casacca con due stelle

L'Inter ha presentato la prima maglia per la nuova stagione, quella con due stelle dopo lo Scudetto conquistato nella primavera 2024.

L'Inter ha presentato la propria maglia casalinga 2024/2025, quella con le due stelle. Dopo la conquista del ventesimo Scudetto nella primavera 2024, infatti, il club meneghino può ora vestire una casacca con l'aggiunta di una stella.

Dal 23 luglio la maglia dell'Inter 2024/2025 è in vendita sul sito dell'Inter, negli Inter Store Milano, Inter Store Castello e Inter Store San Siro e nei negozi Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele, Loreto e Roma Via del Corso. Dal 30 luglio, invece, la casacca sarà disponibile in tutti i rivenditori autorizzati.