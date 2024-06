La Nazionale di Luciano Spalletti affronta la Croazia nella sfida decisiva a Euro 2024: quanti tifosi allo stadio?

L'Italia davanti al suo destino: contro la Croazia, nella terza giornata del Gruppo B di Euro 2024, gli Azzurri si giocano la qualificazione agli ottavi di finale.

Una sfida importante come poche altre nella storia della Nazionale italiana: insomma, i ragazzi di Luciano Spalletti scendono in campo con moltissimo in palio.

A supporto ci saranno i tifosi italiani, presenti allo stadio per guardare Croazia-Italia.