Quanti tifosi albanesi a Dortmund per la partita contro l'Italia? Il doppio dei fans azzurri

La marea dei tifosi dell'Albania ha invaso Dortmund per la partita di Euro 2024 contro l'Italia: azzurri in netta minoranza.

L'Albania ha atteso otto anni per poter vivere nuovamente un Europeo. Dopo lo storico approdo ad Euro 2016 sotto De Biasi, la squadra di Sylvinho ha guadagnato un posto anche a Euro 2024, dove è stata inserita nel girone di ferro con Spagna, Croazia e Italia, quest'ultima prima avversaria del 15 giugno.

L'entusiasmo dei tifosi albanesi in Germania è dilagante, tanto che nessun'altra rappresentativa - eccezion fatta ovviamente per i padroni di casa - ha un tale numero di fans arrivati dall'estero per poter seguire la propria Nazionale agli Europei 2024.

A Dortmund, nel primo match contro l'Italia, la stragrande maggioranza dei tifosi presenti al Signal Iduna Park è di fatto albanese, con i fans azzurri in netta minoranza.