Quanti soldi prendono Mike Tyson e Jake Paul per l'incontro di novembre? Decine di milioni per entrambi

Tyson-Paul quanto guadagnano per l'incontro di sabato? Cifre enormi per entrambi nel match show di boxe dell'anno.

Tra venerdì 15 e sabato 16 novembre, in Texas si disputa l'atteso incontro di boxe tra Jake Paul e Myke Tyson. Un 27enne contro un 58enne, il più importante pugile dell'ultimo trentennio contro un boxeur che sta emergendo pian piano.

In attesa di capire se sarà un match reale (e tirato) o solamente un modo per incassare sulla base del business nudo e crudo, Paul e Tyson attirano a sè sempre più spettatori, pronti a vederlo in tv e streaming live.

La partecipazione di Mike Tyson e Jake Paul porterà ad un incasso notevole (i biglietti potevano costare fino a 10.000 dollari), anche considerata la gara di sponsor per essere legati all'evento più importante dell'anno.