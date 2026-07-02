Quanti Mondiali ha vinto il Portogallo? Ultima occasione per Cristiano Ronaldo

Il Portogallo non ha mai vinto il Mondiale. Big da pochi anni, la rappresentativa lusitana ha cominciato a conquistare trofei negli ultimi anni, considerando l'Europeo portato a casa nel 2016 e le Nations League vinte nel 2019 e nel 2025.

La squadra lusitana non ha avuto grossa fortuna ai Mondiali nonostante Cristiano Ronaldo e soci, visto che nelle ultime edizioni il massimo traguardo sono stati gli ottavi di finale.