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Cristiano Ronaldo Portugal Ireland 2025Getty
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Quanti Mondiali ha vinto il Portogallo? Ultima occasione per Cristiano Ronaldo

Coppa del Mondo
Portogallo

Cristiano Ronaldo partecipa al Mondiale 2026 prima di salutare il torneo: il fuoriclasse lusitano punta da tempo a conquistare la Coppa del Mondo.

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Sin dagli anni '90 il Portogallo ha cominciato a far crescere generazioni di fenomeni, ma solamente con l'arrivo di Cristiano Ronaldo la Nazionale ha saputo mettersi in mostra, seppur con tanti campioni al suo fianco.

Nel 2026, al Mondiale centro-nord americano, la rappresentativa lusitana non è la favorita assoluta, ma risulta comunque essere tra le big in grado di far la sua la competizione.

Ronaldo punta tutto su questa Coppa del Mondo, consapevole di non poter giocarne una ulteriore in futuro. 41enne, Cristiano ha spazzato via record su record in termini di goal segnati e longevità ed ora ha davanti a sè i Mondiali.

  • CACCIA AL PRIMO TROFEO

    Il Portogallo non ha mai vinto il Mondiale. Big da pochi anni, la rappresentativa lusitana ha cominciato a conquistare trofei negli ultimi anni, considerando l'Europeo portato a casa nel 2016 e le Nations League vinte nel 2019 e nel 2025.

    La squadra lusitana non ha avuto grossa fortuna ai Mondiali nonostante Cristiano Ronaldo e soci, visto che nelle ultime edizioni il massimo traguardo sono stati gli ottavi di finale.

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  • I MIGLIORI RISULTATI

    Da quando Cristiano Ronaldo è approdato in Nazionale maggiore, il Portogallo ha ottenuto al massimo un quarto posto, risalente oramai al Mondiale 2006 vinto dall'Italia.

    In precedenza, però, il Portogallo aveva ottenuto anche una medaglia di bronzo, nell'edizione del 1966.

    Per diversi decenni la rappresentativa lusitana non è riuscita a qualificarsi ai Mondiali, tanto che in seguito al 1966 e fino al 2022 ha avuto modo di partecipare alla Coppa del Mondo solamente nel 1986, venendo però eliminata al primo turno.

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