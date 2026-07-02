Quanti Mondiali ha vinto il Portogallo? Ultima occasione per Cristiano Ronaldo

Sin dagli anni '90 il Portogallo ha cominciato a far crescere generazioni di fenomeni, ma solamente con l'arrivo di Cristiano Ronaldo la Nazionale ha saputo mettersi in mostra, seppur con tanti campioni al suo fianco.
Nel 2026, al Mondiale centro-nord americano, la rappresentativa lusitana non è la favorita assoluta, ma risulta comunque essere tra le big in grado di far la sua la competizione.
Ronaldo punta tutto su questa Coppa del Mondo, consapevole di non poter giocarne una ulteriore in futuro. 41enne, Cristiano ha spazzato via record su record in termini di goal segnati e longevità ed ora ha davanti a sè i Mondiali.