Quanti Mondiali ha vinto la Spagna? La Roja punta al bis dopo l'Europeo

L'Argentina Campione del Mondo in carica è la grande favorita proveniente dal Sudamerica, mentre Francia e Spagna quelle in arrivo dal Vecchio Continente. Reduce dal successo agli ultimi Europei, la Roja di De La Fuente conta di far nuovamente suo il Mondiale dopo anni di attesa, in cui non è riuscita ad essere al passo delle grandi colleghe europee e sudamericane.

Una nuova generazione composta dai giocatori del Barcellona e di squadre di seconda fascia ha avuto modo di prendersi l'Europa e ora punta alla Coppa del Mondo, con il desiderio di riportare in Spagna un trofeo quasi sempre lontano dalle mani iberiche.