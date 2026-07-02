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Andres Iniesta World Cup Spain 2010Getty
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Quanti Mondiali ha vinto la Spagna? La Roja punta al bis dopo l'Europeo

Coppa del Mondo
Spagna

La Spagna è sempre rimasta ai margini durante il Mondiale, ma negli ultimi anni le cose sono cambiate. Anche se non drasticamente.

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L'Argentina Campione del Mondo in carica è la grande favorita proveniente dal Sudamerica, mentre Francia e Spagna quelle in arrivo dal Vecchio Continente. Reduce dal successo agli ultimi Europei, la Roja di De La Fuente conta di far nuovamente suo il Mondiale dopo anni di attesa, in cui non è riuscita ad essere al passo delle grandi colleghe europee e sudamericane.

Una nuova generazione composta dai giocatori del Barcellona e di squadre di seconda fascia ha avuto modo di prendersi l'Europa e ora punta alla Coppa del Mondo, con il desiderio di riportare in Spagna un trofeo quasi sempre lontano dalle mani iberiche.

  • LE COPPE DELLA SPAGNA

    La Spagna ha vinto solo un Mondiale nella sua storia, ovvero quello del 2010. La generazione d'oro composta da Puyol, Sergio Ramos, Iniesta, Xavi, Xabi Alonso, Casillas e compagnia riuscì a far suo il torneo battendo l'Olanda per 1-0: fu decisivo proprio Iniesta.

    Ora tocca a Yamal e compagni provare a consegnare alla Spagna una seconda Coppa del Mondo, oramai 16 anni dopo l'ultima e unica volta in cui la Roja ha avuto la meglio su tutte le rappresentative presenti.

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  • SPAGNA IN SEMIFINALE

    Non solo la Spagna ha vinto solamente una Coppa del Mondo, ma ha raggiunto la finale solamente in tale occasione. In più la Roja ha raggiunto le semifinali unicamente nel 1950 prima del Mondiale conquistato nel 2010.

    Non essendo la finale terzo-quarto posto, nel 1950 la Spagna arrivò al quarto posto in seguito al mini-girone per determinare le prime posizioni, con l'Uruguay Campione del Mondo davanti a Brasile e Svezia.

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