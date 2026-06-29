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MARIO GOTZE GERMANY 2014 WORLD CUP FINAL 07132014AFP
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Quanti Mondiali ha vinto la Germania? Nel 2026 può raggiungere il Brasile

Coppa del Mondo
Germania

La Germania è una delle rappresentative più vincenti nella storia del Mondiale: con la Coppa del Mondo 2026 aggancerebbe il Brasile in vetta alla classifica.

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Un tempo si diceva che il calcio fosse uno sport semplice in cui 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine vince la Germania. La frase di Lineker, ex attaccante dell'Inghilterra e oggi affermato opinionista televisivo, non è stata poi così reale negli ultimi decenni, ma la rappresentativa tedesca risulta ancora una delle più vincenti nella storia. Anche per quanto riguarda il Mondiale.

La Germania, del resto, si trova al secondo posto per edizioni della Coppa del Mondo portate a casa e qualora conquistasse quella del 2026 aggancerebbe il Brasile in vetta.

Attualmente la selezione tedesca si trova alla pari dell'Italia, dopo averla raggiunta con l'ultimo Mondiale vinto, quello del 2014 che vide Mario Gotze decisivo in finale contro l'Argentina.

  • CACCIA AL BRASILE

    La Germania ha conquistato il Mondiale quattro volte, come l'Italia. La rappresentativa tedesca si trova alle spalle del solo Brasile, che nel corso della storia ha vinto la Coppa del Mondo in cinque occasioni.

    Per la Nazionale tedesca l'ultimo Mondiale portato a casa è quello del 2014, arrivato più di due decenni dopo la conquista della Coppa del Mondo 1990 vinta in Italia. In precedenza la rappresentativa della Germania aveva portato a casa il successo anche nel 1954 e nel 1974.

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  • LE FINALI DELLA GERMANIA

    Nessuna squadra ha giocato tante finali quanto la Germania, che nel corso della storia ha avuto modo di giocare l'ultimo atto del Mondiale in altre quattro occasioni, per un totale di otto gare in cui si è giocata la Coppa del Mondo.

    La Germania ha perso la sua prima finale nel 1966 contro i padroni di casa dell'Inghilterra, dunque è stata superata nel 1982 contro l'Italia, nel 1986 contro l'Argentina e infine nel 2006, nuovamente contro la Nazionale azzurra.

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  • QUATTRO VOLTE TERZA

    La Germania ha vinto quattro volte il Mondiale. Ha chiuso al secondo posto in quattro occasioni. E ha abbandonato la spedizione nella Coppa del Mondo con la medaglia di bronzo in altre quattro edizioni del più importante torneo calcistico.

    Per i tedeschi i vari terzi posti sono arrivati rispettivamente nel 1934, nel 1970, nel 2006 e nel 2010. Le ultime edizioni del Mondiale sono state alquanto deludenti per la Germania, eliminata al primo turno sia nel 2018 che nel 2022.

  • SQUALIFICATA NEL 1950

    Escludendo l'edizione 1930 in cui non ha partecipato e quella del 1950 in cui è stata squalificata, la Germania ha sempre preso parte alla Coppa del Mondo.

    Nel primo torneo post Seconda Guerra Mondiale, infatti, Germania Ovest e Giappone furono squalificate per essere state le principali nazioni che causarono il conflitto. La particolarità fu che l'Italia, alleata dell'Asse, fu però invitata a partecipare, venendo eliminata nel girone iniziale del torneo.


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