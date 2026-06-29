Quanti Mondiali ha vinto la Germania? Nel 2026 può raggiungere il Brasile

Un tempo si diceva che il calcio fosse uno sport semplice in cui 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine vince la Germania. La frase di Lineker, ex attaccante dell'Inghilterra e oggi affermato opinionista televisivo, non è stata poi così reale negli ultimi decenni, ma la rappresentativa tedesca risulta ancora una delle più vincenti nella storia. Anche per quanto riguarda il Mondiale.
La Germania, del resto, si trova al secondo posto per edizioni della Coppa del Mondo portate a casa e qualora conquistasse quella del 2026 aggancerebbe il Brasile in vetta.
Attualmente la selezione tedesca si trova alla pari dell'Italia, dopo averla raggiunta con l'ultimo Mondiale vinto, quello del 2014 che vide Mario Gotze decisivo in finale contro l'Argentina.