Quanti Mondiali ha vinto la Germania? Nel 2026 può raggiungere il Brasile

La Germania ha vinto quattro volte il Mondiale. Ha chiuso al secondo posto in quattro occasioni. E ha abbandonato la spedizione nella Coppa del Mondo con la medaglia di bronzo in altre quattro edizioni del più importante torneo calcistico.

Per i tedeschi i vari terzi posti sono arrivati rispettivamente nel 1934, nel 1970, nel 2006 e nel 2010. Le ultime edizioni del Mondiale sono state alquanto deludenti per la Germania, eliminata al primo turno sia nel 2018 che nel 2022.