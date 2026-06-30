Quanti Mondiali ha vinto la Francia? Cerca il riscatto dopo l'ultimo secondo posto

Con la sconfitta del 2022, la Francia ha pareggiato il numero di vittorie e di k.o in finale.

Nel corso della sua storia, infatti, la rappresentativa transalpina ha avuto la peggio anche nel 2006, quando venne sconfitta dall'Italia di Lippi ai calci di rigore, lotteria finale che non ha certo sorriso alla Francia, visti i due k.o su due.

I migliori piazzamenti della Francia fino agli anni '90 erano stati due terzi posti, con cui aveva concluso il Mondiale nel 1958 e nel 1986.