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france 2018Getty Images
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Quanti Mondiali ha vinto la Francia? Cerca il riscatto dopo l'ultimo secondo posto

Coppa del Mondo
Francia

Favorita per la conquista del Mondiale 2026 al pari di Spagna e Argentina, la rappresentativa transalpina ha cominciato a vincere i tornei internazionali solamente negli ultimi decenni.

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Lo spettacolare 3-3 della finalissima, terminata ai rigori in favore dell'Argentina, ha già quattro anni. Ora, il nuovo Mondiale, in cui la Francia seconda classificata viene considerata una delle tre favorite per conquistare il torneo, insieme alla stessa squadra Albiceleste e alla Spagna.

Nonostante abbia sempre avuto dei grandi campioni, la Francia ha cominciato ad essere una squadra di primissima fascia solamente negli ultimi decenni, tanto che la prima Coppa del Mondo ha fatto rima con gli anni '90, grazie a una delle generazioni più importanti della storia, non solo transalpine.

Con una nuova vittoria, la Francia aggancerebbe l'Uruguay, allontanando Spagna e Inghilterra nella classifica delle Nazionali con più vittorie al Mondiale.

  • NUMERO TRE?

    La Francia ha vinto due Mondiali nella sua storia, con l'obiettivo di centrare il terzo posto nel torneo 2026.

    La prima Coppa del Mondo transalpina è quella casalinga del 1998, in un team guidato da Jacquet che poteva contare su Henry, Zidane, Blanc, Trezeguet, Vieira e Thuram tra gli altri, nonchè l'attuale ct Deschamps.

    Il secondo successo è invece datato 2018, con giocatori come Mbappé, Giroud, Griezmann e Pogba.

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  • QUATTRO VOLTE IN FINALE

    Con la sconfitta del 2022, la Francia ha pareggiato il numero di vittorie e di k.o in finale.

    Nel corso della sua storia, infatti, la rappresentativa transalpina ha avuto la peggio anche nel 2006, quando venne sconfitta dall'Italia di Lippi ai calci di rigore, lotteria finale che non ha certo sorriso alla Francia, visti i due k.o su due.

    I migliori piazzamenti della Francia fino agli anni '90 erano stati due terzi posti, con cui aveva concluso il Mondiale nel 1958 e nel 1986.

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  • FUORI DAL MONDIALE

    Dal 1998 la Francia ha sempre partecipato al Mondiale, ma in diverse precedenti edizioni non aveva avuto modo di qualificarsi.

    Già nel 1994, infatti, la Francia non figurava tra le Nazionali presenti alla Coppa del Mondo, ma rimase fuori dal massimo torneo anche nel 1950, nel 1962, nel 1970, nel 1974 e nel 1990.

    La partecipazione del 2026 è la numero 17, risultando la quinta squadra con più edizioni dopo Brasile, Germania, Italia e Argentina.

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