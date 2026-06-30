Quanti Mondiali ha vinto la Francia? Cerca il riscatto dopo l'ultimo secondo posto

Lo spettacolare 3-3 della finalissima, terminata ai rigori in favore dell'Argentina, ha già quattro anni. Ora, il nuovo Mondiale, in cui la Francia seconda classificata viene considerata una delle tre favorite per conquistare il torneo, insieme alla stessa squadra Albiceleste e alla Spagna.
Nonostante abbia sempre avuto dei grandi campioni, la Francia ha cominciato ad essere una squadra di primissima fascia solamente negli ultimi decenni, tanto che la prima Coppa del Mondo ha fatto rima con gli anni '90, grazie a una delle generazioni più importanti della storia, non solo transalpine.
Con una nuova vittoria, la Francia aggancerebbe l'Uruguay, allontanando Spagna e Inghilterra nella classifica delle Nazionali con più vittorie al Mondiale.