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Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty
Francesco Schirru

Quanti Mondiali ha vinto Cristiano Ronaldo? Il portoghese gioca la sua sesta Coppa del Mondo

Coppa del Mondo
C. Ronaldo
Portogallo

Rispetto a Messi, Cristiano Ronaldo non ha annunciato che il Mondiale 2026 sarà l'ultimo: non è da escludere possa provarci anche anche a 45 anni.

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A 41 anni, Cristiano Ronaldo gioca l'ennesimo Mondiale della sua carriera.

Non solo, visto che rispetto a Messi non ha chiuso le porte alla prossima Coppa del Mondo: se il 'rivale' argentino saluterà l'Albiceleste e il massimo torneo a luglio, il portoghese potrebbe persino provare ad essere convocato tra quattro anni in patria, nell'edizione organizzata da Spagna, Marocco, Uruguay, Paraguay, Argentina e lo stesso Portogallo.

Cristiano Ronaldo gioca nel Mondiale da vent'anni e risulta essere uno dei più calciatori con più partite, colui che ha aperto la strada ai trofei della sua Nazionale, riuscita a divenire una delle migliori in questo determinato periodo: ora è tempo di puntare alla Coppa del Mondo.

  • DOPO L'EUROPEO, IL MONDIALE

    Cristiano Ronaldo ha vinto due volte la Nations League e l'Europeo, ma mai il Mondiale. Il Portogallo non si è mai ben comportato nella Coppa del Mondo, costantemente fermandosi nelle prime fasi ad eliminazione diretta post girone.

    Il miglior risultato delle ultime edizioni è il raggiungimento dei quarti di finale, mentre nel 2006 è arrivato un quarto posto che risulta essere il più grande traguardo di Cristiano Ronaldo al Mondiale.

    Nelle sue cinque partecipazioni, prima di questa edizione, infatti, Ronaldo non ha mai portato a casa una medaglia, neanche di bronzo.

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  • LE STATISTICHE AL MONDIALE

    Cristiano Ronaldo partecipa ai Mondiali per la sesta volta, lo stesso numero registrato da Messi.

    Miglior marcatore nella storia del Portogallo, nonchè il più presente, l'ex Juventus è diventato anche il più grande marcatore lusitano nella storia del torneo, superando Eusebio, che si è fermato a quota 9: Ronaldo ha toccato quota 10 goal con la doppietta all'Uzbekistan, con almeno una marcatura nel 2006, nel 2010, nel 2014, nel 2018, nel 2022 e nel 2026.


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  • OLTRE LE 22 PARTITE

    Cristiano Ronaldo ha superato Maldini, Klose e Mattahus, presenti nella top cinque dei giocatori con più partite presenti al Mondiale, ma resta da capire se avrà modo di scavalcare Messi, attualmente a +4 e con la possibilità di rimanere davanti a CR7 quasi sicuramente.

    Messi, primo in questa speciale classifica, si trova a 29 gare, seguito proprio da Cristiano Ronaldo, arrivato dopo la fase a gironi a quota 25 come Matthaus, Klose a 24, chiude Maldini che si trova a quota 23, raggiunto in questa edizione da Neuer.

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