Quanti Mondiali ha vinto Cristiano Ronaldo? Il portoghese gioca la sua sesta Coppa del Mondo

A 41 anni, Cristiano Ronaldo gioca l'ennesimo Mondiale della sua carriera.

Non solo, visto che rispetto a Messi non ha chiuso le porte alla prossima Coppa del Mondo: se il 'rivale' argentino saluterà l'Albiceleste e il massimo torneo a luglio, il portoghese potrebbe persino provare ad essere convocato tra quattro anni in patria, nell'edizione organizzata da Spagna, Marocco, Uruguay, Paraguay, Argentina e lo stesso Portogallo.

Cristiano Ronaldo gioca nel Mondiale da vent'anni e risulta essere uno dei più calciatori con più partite, colui che ha aperto la strada ai trofei della sua Nazionale, riuscita a divenire una delle migliori in questo determinato periodo: ora è tempo di puntare alla Coppa del Mondo.