Quanti infortuni ha avuto Varane negli ultimi anni? Nell'ultimo biennio ha saltato 29 partite

Il difensore francese continua a non avere pace con gli infortuni. Vediamo insieme i precedenti nelle passate stagioni e il suo stato fisico.

La storia tra Varane e il Como non inizia nel migliore dei modi, con il difensore francese che nel corso della partita in Coppa Italia contro la Sampdoria ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare dopo appena 23 minuti.

L'ex Manchester United non è però nuovo agli infortuni e, nelle ultime due stagioni, ha saltato ben 29 partite.

L'infortunio più grave lo ha tenuto fuori proprio tra aprile e maggio di quest'anno, facendogli saltare buona parte del finale di stagione con i Red Devils.