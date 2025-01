Quanti goal ha segnato Kolo Muani in carriera? Le statistiche del nuovo attaccante della Juventus

Il nuovo attaccante della Juventus, Kolo Muani, è un bomber da venti reti a stagione: solamente a Francoforte ha dimostrato di poterlo essere.

Randal Kolo Muani arriva alla Juventus per essere un vice-Vlahovic, ma non solo. L'attaccante del PSG proverà a diventare il nuovo titolare bianconero, magari ritagliandosi un posto come ala, un ruolo che conosce bene e con cui ha avuto modo di confrontarsi nel corso della sua carriera in Ligue 1 e Bundesliga.

No, Kolo Muani non è un cannoniere da venti goal a stagione. Se i tifosi della Juventus si aspettavano un bomber che possa vincere la classifica marcatori, magari nel solo girone di ritorno, probabilmente rimarranno delusi. Certo, con Thiago Motta potrebbe cambiare la sua storia e sorprendere tutti, ma il suo passato non è certo quello di un centravanti dalle statistiche grandiose.

Kolo Muani è un buon attaccante, duttile, veloce e in grado di far valere il fisico nei contrasti, che sa giocare per la strada e finalizzare. Ma ancora una volta, non è un Lewandowski, un Kane o un Haaland. Parliamo d'altro.

Solamente in una stagione ha dimostrato di poter essere un bomber di prima fascia, con le giuste condizioni tattiche, psicologiche, ambientali.