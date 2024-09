Quanti Derby di fila ha vinto l'Inter? Il Milan non pareggia o vince da diverse partite contro i cugini

Nelle ultime partite tra Coppa Italia, Serie A e Champions League ha sempre vinto l'Inter: il Milan spera di interrompere la striscia negativa.

Dopo la vittoria per 3-2 del settembre 2022, il Milan ha sempre perso nei Derby contro l'Inter. Sono infatti sei i successi di fila ottenuti dalla squadra nerazzurra nell'ultimo biennio, capace di inanellare una serie consecutiva contro i cugini tra Supercoppa Italia, Champions League e Serie A.

Due sconfitte in Champions League, tre in Serie A e una in Supercoppa Italiana, mentre Inter e Milan non si sono affrontare in Coppa Italia in questo lasso di tempo. Considerando le ultime nove partite ufficiali, i rossoneri hanno ottenuto appena un successo.

Negli ultimi anni il Derby fa praticamente rima con il Milan, che ha avuto modo di vincere in pochissime occasioni e soprattutto quasi mai consecutivamente. Per trovare due o più successi di fila dei rossoneri bisogna andare indietro fino al 2011, quando fuono tre.