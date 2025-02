L'analisi di Calcio e Finanza sull'indebitamento dei 20 club dello scorso campionato: il totale dei debiti lordi è di 4,6 miliardi di euro.

Dall'Inter prima in classifica al Monza fanalino di coda, passando per le squadre che lottano per le coppe e per la salvezza: quanto ammonta l'indebitamento dei club della Serie A?

Lo scenario, in questo senso, vede un sostanziale equilibrio rispetto alla scorsa annata: si rimane poco sopra ai 4,6 miliardi complessivi di indebitamento lordo, prendendo in considerazione tutte e 20 le formazioni della massima serie.

A svelarlo è stato il sito specializzato Calcio e Finanza in un'analisi legata ai bilanci della passata stagione, con tanto di dati squadra per squadra.