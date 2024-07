Quanti atleti italiani partecipano alle Olimpiadi 2024? Sport e disciplina degli azzurri qualificati

Atlete e atleti azzurri da record alle Olimpiadi 2024: non si era mai vista una partecipazione così ampia per la truppa italiana.

Ancora una volta nè l'Italia maschile di calcio, nè quella femminile, partecipano alle Olimpiadi. Nonostante ciò, ai Giochi 2024 la truppa azzurra raggiunge un numero mai visto prima: ben 402 atleti e atlete rappresentano la penisola al torneo parigino.

In questo modo viene ampiamente superato il numero di sportivi italiani presenti in Giappone nell'ultima edizione andata in scena nel 2021: allora furono 384, ora sono ben 18 in più.

Inizialmente, tra l'altro, gli sportivi italiani alle Olimpiadi 2024 francesi erano 403, ma quell'atleta, Yannik Sinner, ha dato forfait per infortunio.