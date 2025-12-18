Pubblicità
Inter Milan Supercoppa ItalianaGetty Images
Nino Caracciolo

Quante Supercoppe Italiane ha vinto il Milan: albo d'oro, titoli e finali giocate

Dopo il successo dello scorso anno, i rossoneri puntano a un nuovo trionfo nella Supercoppa Italiana: hanno già vinto questo trofeo in 8 occasioni.

Due partite per alzare al cielo un nuovo trofeo, bissando il successo dello scorso anno. È questo l’obiettivo del Milan, una delle quattro squadre protagoniste della Supercoppa Italiana che si disputa in Arabia.

I rossoneri saranno impegnati nella semifinale della competizione contro il Napoli: in caso di successo sfideranno la vincente dell’altra semifinale tra Bologna e Napoli nell’atto conclusivo della competizione n programma lunedì 22 dicembre.

Ma quante volte nella sua storia il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana?

  • QUANTE VOLTE IL MILAN HA VINTO LA SUPERCOPPA ITALIANA?

    I rossoneri hanno vinto in 8 occasioni la Supercoppa Italiana: il primo successo risale al 1988-89, l’ultimo nella scorsa annata. Questo l’albo d’oro completo:

    • 1988-89, Milan-Sampdoria 3-1
    • 1992-93, Milan-Parma 2-1
    • 1993-94, Milan-Torino 1-0
    • 1994-95, Mian-Sampdoria 4-3 d.c.r
    • 2004-05, Milan-Lazio 3-0
    • 2011-12, Milan-Inter 2-1
    • 2016-17, Juventus-Milan 3-4 (d.c.r)
    • 2024-25, Milan-Inter 3-2
  • LO SCORSO ANNO L’ULTIMO TRIONFO

    Il Milan è la squadra che ha vinto l’ultima edizione della Supercoppa Italiana. Un anno fa i rossoneri – allenati da pochi giorni da Sérgio Conceição –superarono 2-1 la Juventus in semifinale, battendo poi l’Inter nella finalissima con una clamorosa rimonta da 2-0 a 3-2.

  • OBIETTIVO AGGANCIO IN VETTA

    Guardando l’albo d’oro della competizione,  i rossoneri – con 8 trofei vinti – sono secondi insieme all’Inter nella classifica generale della Supercoppa Italiana. In caso di successo in questa edizione, il Milan aggancerebbe in vetta la Juventus a 9 Supercoppe Italiane vinte.

  • COME SI È QUALIFICATO IL MILAN A QUESTA SUPERCOPPA

    I rossoneri partecipano a questa edizione della Supercoppa Italiana in quanto finalisti perdenti della finale di Coppa Italia dello scorso maggio contro il Bologna.

