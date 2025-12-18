Quante Supercoppe Italiane ha vinto il Milan: albo d'oro, titoli e finali giocate

Due partite per alzare al cielo un nuovo trofeo, bissando il successo dello scorso anno. È questo l’obiettivo del Milan, una delle quattro squadre protagoniste della Supercoppa Italiana che si disputa in Arabia.
I rossoneri saranno impegnati nella semifinale della competizione contro il Napoli: in caso di successo sfideranno la vincente dell’altra semifinale tra Bologna e Napoli nell’atto conclusivo della competizione n programma lunedì 22 dicembre.
Ma quante volte nella sua storia il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana?