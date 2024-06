Quante squadre passano agli Europei: le terze si qualificano agli ottavi di finale?

Alla fase a eliminazione diretta non accederanno solo le prime due di ogni girone: il regolamento delle terze e cosa succede a pari punti.

24 nazionali in corsa, sei gironi da quattro squadre ciascuno: l'allargamento delle partecipanti alla fase finale degli Europei permette anche a chi non è favorito di sognare un posto nella fase a eliminazione diretta.

Dalla Spagna alla Francia, dalla Germania all'Inghilterra, e mettiamoci pure l'Italia, le nazionali favorite per arrivare al primo o al secondo posto dei rispettivi raggruppamenti sono note. Ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

Per questo il regolamento prevede una sorta di ancora di salvataggio per chi non riuscirà a chiudere la fase a gironi nelle prime due posizioni: anche arrivare al terzo posto potrebbe essere sufficiente per proseguire il percorso.