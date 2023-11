Olivier Giroud, per l'inasprimento delle sanzioni stabilito ad aprile, dopo l'espulsione in Lecce-Milan potrebbe essere squalificato per 4 giornate.

Maxi-squalifica per Olivier Giroud? Lo scenario, dopo l'espulsione in Lecce-Milan, è plausibile. Lo si evince spulciando il regolamento AIA-FIGC, che potrebbe portare ad una lungo stop del francese. Quante giornate per Giroud? Ecco cosa rischia l'attaccante rossonero in base al nuovo regolamento.