Quando viene presentata la nuova Ferrari per il Mondiale F1 2026: la nuova livrea della FS-26 e quando scende in pista per i test

La nuova Ferrari per il Mondiale di F1 2026 è pronta a essere svelata: ci siamo, la Rossa vuole tornare protagonista dopo alcune stagioni sottotono, sfruttando anche il cambio di regolamento.
Charles Leclerc e Lewis Hamilton, guidati dal team principal Fred Vasseur, si accingono a presentare la nuova monoposto prima dei consueti test su pista.
Ma per quando è in programma la presentazione della nuova Ferrari di F1? Tutto ciò che c'è da sapere: quando e dove guardarla, e non solo.