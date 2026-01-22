Pubblicità
Pubblicità
Ferrari Hamilton LeclercGetty
Antonio Torrisi

Quando viene presentata la nuova Ferrari per il Mondiale F1 2026: la nuova livrea della FS-26 e quando scende in pista per i test

La Rossa è pronta a iniziare una nuova stagione di Formula 1: quando e dove vedere la presentazione della nuova vettura di Leclerc e Hamilton e cosa sappiamo finora sulla forza del Cavallino in base al nuovo regolamento.

Pubblicità

La nuova Ferrari per il Mondiale di F1 2026 è pronta a essere svelata: ci siamo, la Rossa vuole tornare protagonista dopo alcune stagioni sottotono, sfruttando anche il cambio di regolamento.

ACQUISTA I BIGLIETTI PER IL GP DI MONZA 2026

Charles Leclerc e Lewis Hamilton, guidati dal team principal Fred Vasseur, si accingono a presentare la nuova monoposto prima dei consueti test su pista.

Ma per quando è in programma la presentazione della nuova Ferrari di F1? Tutto ciò che c'è da sapere: quando e dove guardarla, e non solo.

  • COME SI CHIAMA LA NUOVA FERRARI DI F1?

    La nuova Ferrari per il Mondiale 2026 di Formula 1 si chiamerà SF-26, in continuità con le ultime vetture che sono scese in pista nelle precedenti edizioni del mondiale, dal 2023.

    • Pubblicità

  • QUANDO VIENE PRESENTATA LA NUOVA FERRARI F1 2026? NUOVA LIVREA E AERODINAMICA

    La presentazione della nuova Ferrari è prevista per venerdì 23 gennaio 2026: in quell'occasione, in particolare, verrà svelata la nuova livrea, e c'è molta curiosità su quella che può essere stata la scelta cromatica del Cavallino.

    Dalle foto delle prove sedile pubblicate sui social, i primi dettagli suggerirebbero una Ferrari più "rosso-lucido", con l'halo cromato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PRESENTAZIONE NUOVA FERRARI 2026: ORARIO E DOVE VEDERLA

    La Ferrari verrà presentata alle ore 11:00 di venerdì 23 gennaio 2026: sarà possibile seguire la presentazione della SF-26 in diretta su Sky Sport F1 (207 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 24 (200 del satellite). Ma non solo.

    La presentazione della nuova Ferrari per il Mondiale F1 2026 sarà visibile in streaming sul sito di Sky Sport e sui canali social di Sky Sport, oltre che su Sky GO e su NOW.

    Dalle ore 14:00, poi, ci sarà il primo shakedown sulla pista di Fiorano: e lì si potrà vedere all'opera la nuova Rossa.

  • QUANDO INIZIA IL MONDIALE DI F1 2026

    Il Mondiale di Formula 1 del 2026 avrà inizio nel weekend dell'8 marzo 2026 con il Gran Premio di Australia, all'Albert Park, a Melbourne.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MONDIALE F1 2026: QUANDO SI SVOLGONO I TEST?

    Sono previste due sessioni di test prima dell'inizio del Mondiale del 2026 di Formula 1: il calendario prevede, infatti, 9 giorni di test complessivi.

    Si partirà da Barcellona dal 26 al 30 gennaio con delle prove su pista a porte chiuse.

    La F1 poi si sposterà in Bahrain, con due sessioni di test a porte aperte: la prima dall'11 al 13 febbraio e la seconda dal 18 al 20 febbraio.

0