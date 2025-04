Quando torna Scamacca? Come sta? Le condizioni e cosa ha detto sull'infortunio

Gianluca Scamacca, ai box per la lesione del retto femorale patita in Atalanta-Torino, pensa alla nuova stagione: "Ormai se ne parla a luglio".

Il 2024/2025 di Gianluca Scamacca, causa infortuni, purtroppo non è mai iniziato.

Dopo Euro 2024, l'attaccante dell'Atalanta si è ritrovato subito ai box per effetto della rottura del crociato rimediata durante l'amichevole precampionato col Parma. Successivamente, dopo aver superato il grave problema fisico, l'ex Sassuolo è finito ancora out per un successivo guaio muscolare.

Quando torna Scamacca? Come sta? Le ultime sulle sue condizioni e cosa ha detto in merito all'ultimo infortunio.