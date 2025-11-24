Pubblicità
Claudio D'Amato

Quando torna Lukaku dall'infortunio? Le ultime su condizioni, tempi di recupero, data e partita

Romelu Lukaku, ai box da metà agosto per infortunio, prosegue il lavoro personalizzato a Castel Volturno: la possibile data del rientro in campo dell'attaccante belga del Napoli.

Ferragosto, per Romelu Lukaku, si è rivelato amarissimo.

L'attaccante belga è andato ko durante l'amichevole Napoli-Olympiacos disputata il 14 del mese a Castel di Sangro, sede della seconda parte del ritiro dove la squadra di Antonio Conte stava ultimando la preparazione estiva. Grave lesione per Big Rom, che ora però vede vicina la fine del calvario causato dall'infortunio.

Quando torna Lukaku? Come sta? Le ultime sulle sue condizioni e la possibile data della partita utile a vederlo nuovamente in campo.

  • L'INFORTUNIO DI LUKAKU: COS'HA?

    Lukaku, il 14 agosto, è stato sostituito al 33' dell'amichevole estiva Napoli-Olympiacos a causa di un problema muscolare accusato calciando verso la porta avversaria.

    Gli esami svolti successivamente, purtroppo per Conte e per il belga, hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra.

    COME STA LUKAKU: LE ULTIME SULLE SUE CONDIZIONI

    Lukaku, a fine ottobre, ha fatto nuovamente capolino a Castel Volturno per la prima volta dal serio infortunio patito a Castel di Sangro: giri di campo e lavoro personalizzato che proseguono, ossia gli step necessari ad avvicinarlo al rientro.

  • QUANDO TORNA LUKAKU? DATA E PARTITA

    L'obiettivo di Big Rom e del Napoli, è poter vedere il nome di Lukaku tra i calciatori convocati per la Final Four della Supercoppa Italiana in programma a ridosso di Natale.

    I partenopei, in una delle due semifinali (l'altra sarà Bologna-Inter), il 18 dicembre alle ore 20 italiane affronteranno in gara secca il Milan al King Saud University Stadium

    di Riyadh, in Arabia Saudita.

    Indiscrezioni lo immaginavano convocato per Roma-Napoli di domenica, ma a spegnere l'ipotesi è stato Conte: 

    "Il recupero di Lukaku? Per la Roma non è assolutamente pronto, ha ancora un po' da lavorare - ha detto il tecnico nella conferenza pre-Qarabag - La sua importanza sotto tutti i punti di vista la conosciamo benissimo, è un giocatore riconosciuto a livello internazionale. Lui dà tanto quando gioca e all'interno del gruppo, è uno dei più carismatici. Averlo recuperato sotto questo profilo, dopo essersi curato in Belgio, è importante. Sono situazioni di emergenza in cui mettersi l'elmetto e dove tutti devono dare il loro contributo, sia in campo che fuori".

  • QUANTE E QUALI PARTITE SALTA ANCORA LUKAKU

    Per rivedere Lukaku in campo dopo l'infortunio, dunque, bisognerà attendere ancora un mese.

    Oltre a quelle già saltate il belga - escluso dalla lista Champions - non potrà dunque prendere parte alle prossime partite che il Napoli affronterà contro Qarabag e Roma: da capire se riuscirà ad essere tra i convocati per l'ottavo di Coppa Italia di mercoledì 3 dicembre contro il Cagliari oppure il 7 in occasione del big match con la Juventus.

