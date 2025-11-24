Quando torna Lukaku dall'infortunio? Le ultime su condizioni, tempi di recupero, data e partita

L'obiettivo di Big Rom e del Napoli, è poter vedere il nome di Lukaku tra i calciatori convocati per la Final Four della Supercoppa Italiana in programma a ridosso di Natale.

I partenopei, in una delle due semifinali (l'altra sarà Bologna-Inter), il 18 dicembre alle ore 20 italiane affronteranno in gara secca il Milan al King Saud University Stadium

di Riyadh, in Arabia Saudita.

Indiscrezioni lo immaginavano convocato per Roma-Napoli di domenica, ma a spegnere l'ipotesi è stato Conte:

"Il recupero di Lukaku? Per la Roma non è assolutamente pronto, ha ancora un po' da lavorare - ha detto il tecnico nella conferenza pre-Qarabag - La sua importanza sotto tutti i punti di vista la conosciamo benissimo, è un giocatore riconosciuto a livello internazionale. Lui dà tanto quando gioca e all'interno del gruppo, è uno dei più carismatici. Averlo recuperato sotto questo profilo, dopo essersi curato in Belgio, è importante. Sono situazioni di emergenza in cui mettersi l'elmetto e dove tutti devono dare il loro contributo, sia in campo che fuori".