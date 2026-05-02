Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Moise Kean Fiorentina 2025-26Getty
Stefano Silvestri

Quando torna Kean dall'infortunio: tra Roma-Fiorentina e le ultime giornate di campionato, la data del rientro

Fantacalcio
Fiorentina
Roma vs Fiorentina
Roma
Serie A
M. Kean

L'attaccante viola non scende in campo ormai da Verona-Fiorentina, gara giocata alla vigilia di Pasqua: quando può rimettersi a disposizione di Vanoli.

Pubblicità

Eliminata dalla Conference League, la Fiorentina ha se non altro ipotecato una salvezza che a un certo punto della stagione sembrava quasi irrealistica. Anche senza l'apporto di Moise Kean.

L'attaccante viola non scende in campo ormai dall'inizio di aprile, dalla gara vinta in casa del Verona dalla formazione di Vanoli. Il motivo? Un infortunio che in tutto questo tempo gli ha impedito di mettersi a disposizione.

Quando tornerà in campo Kean? La data del possibile rientro, tra il posticipo contro la Roma di lunedì 4 maggio e le ultime giornate di campionato.

  • L'INFORTUNIO DI KEAN

    Kean convive da diverse settimane con un problema alla tibia sinistra. Per questo motivo l'ex attaccante della Juventus ha saltato le partite delle ultime settimane, sia in campionato che in Conference League.

    Oltre alla doppia sfida europea contro il Crystal Palace, costata l'eliminazione alla Fiorentina, Kean non è stato convocato in più occasioni neppure in campionato: contro la Lazio e poi contro Lecce e Sassuolo, partite in cui, in ogni caso, la squadra di Vanoli non ha mai perso.

    • Pubblicità

  • KEAN GIOCA ROMA-FIORENTINA?

    La brutta notizia, per la Fiorentina, è che Kean non giocherà neppure contro la Roma lunedì sera. L'ex bianconero non è infatti ancora tornato in gruppo, segno che il problema fisico non è ancora smaltito.

    Non solo: Kean è attualmente in permesso per la nascita del secondo figlio. Tornerà a Firenze soltanto martedì, dunque all'indomani della gara tra la formazione di Gasperini e quella di Vanoli.

    Anche all'Olimpico, dunque, l'ex allenatore del Torino dovrà pensare a una Fiorentina senza il proprio punto di riferimento offensivo, pur nel contesto di una stagione nemmeno paragonabile a quella scorsa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA KEAN

    Il mirino è naturalmente puntato sulle ultime partite di campionato. Kean potrebbe rientrare in campo nella sfida successiva a quella contro la Roma: dunque contro il Genoa, il 10 maggio al Franchi.

    Secondo Repubblica, però, stando così le cose è più probabile che Kean torni a disposizione di Vanoli solo per le ultime due gare: o quella da ex contro la Juventus o, addirittura, nella giornata finale del campionato contro l'Atalanta.

  • CHI GIOCA SENZA KEAN

    Per quanto riguarda il posticipo contro la Roma, intanto, sono due le alternative per Vanoli: una porta a Roberto Piccoli, l'altra ad Albert Gudmundsson.

    Piccoli ha saltato la gara dello scorso weekend contro il Sassuolo per un risentimento muscolare, nemmeno lui è ancora tornato in gruppo ma, diversamente da Kean, si tiene qualche speranza di scendere in campo. Se non dovesse farcela, spazio proprio a Gudmundsson nel ruolo di falso 9.

    Un'ulteriore strada porta a Riccardo Braschi, attaccante classe 2006 della Primavera della Fiorentina, che contro il Sassuolo si è scaldato senza però entrare in campo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO