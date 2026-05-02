Quando torna Kean dall'infortunio: tra Roma-Fiorentina e le ultime giornate di campionato, la data del rientro

Kean convive da diverse settimane con un problema alla tibia sinistra. Per questo motivo l'ex attaccante della Juventus ha saltato le partite delle ultime settimane, sia in campionato che in Conference League.

Oltre alla doppia sfida europea contro il Crystal Palace, costata l'eliminazione alla Fiorentina, Kean non è stato convocato in più occasioni neppure in campionato: contro la Lazio e poi contro Lecce e Sassuolo, partite in cui, in ogni caso, la squadra di Vanoli non ha mai perso.