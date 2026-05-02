Quando torna Kean dall'infortunio: tra Roma-Fiorentina e le ultime giornate di campionato, la data del rientro

Eliminata dalla Conference League, la Fiorentina ha se non altro ipotecato una salvezza che a un certo punto della stagione sembrava quasi irrealistica. Anche senza l'apporto di Moise Kean.
L'attaccante viola non scende in campo ormai dall'inizio di aprile, dalla gara vinta in casa del Verona dalla formazione di Vanoli. Il motivo? Un infortunio che in tutto questo tempo gli ha impedito di mettersi a disposizione.
Quando tornerà in campo Kean? La data del possibile rientro, tra il posticipo contro la Roma di lunedì 4 maggio e le ultime giornate di campionato.