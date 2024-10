Quando torna El Shaarawy e i suoi tempi di recupero: stop lungo, contro l'Inter dopo la sosta non ci sarà

Il Faraone si è fatto male nel primo tempo di Monza-Roma, dovendo far spazio a Zalewski: quante partite salterà tra campionato ed Europa League.

Meno di una ventina di minuti: tanto è durato il Monza-Roma di Stephan El Shaarawy. Un tardo pomeriggio che si è rivelato negativo per i giallorossi, che speravano di portare a casa l'intera posta in palio dallo U-Power Stadium, ma anche e soprattutto per il Faraone.

El Shaarawy è stato infatti costretto ad abbandonare il campo dopo 17 minuti: colpa di un infortunio muscolare che lo ha messo fuori causa, costringendolo al cambio. Al posto dell'ex rossonero è entrato Nicola Zalewski, tornato così a calcare un terreno di gioco dopo il reintegro nella rosa di Ivan Juric.

Un problema che, ora, rischia di privare il tecnico giallorosso di un'opzione preziosa per le fasce. E non soltanto per una partita.