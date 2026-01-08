Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Ekuban Genoa ParmaGetty Images
Stefano Silvestri

Quando torna Ekuban dall'infortunio: la data del rientro e i tempi di recupero dell'attaccante del Genoa

Inizio d'anno complicato per Caleb Ekuban, fermato da un infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per qualche settimana: quando potrà tornare a disposizione di De Rossi.

Pubblicità

Il nuovo anno non si è aperto nel modo giusto per Caleb Ekuban: l'attaccante del Genoa è stato fermato da un infortunio e non sarà a disposizione di De Rossi per il posticipo finale della diciannovesima giornata contro il Milan.

Non solo: Ekuban dovrà rimanere in infermeria anche per le prossime settimane. E dunque il tecnico romano non avrà a disposizione in attacco un'alternativa preziosa a Vitinha e Colombo, tanto da essere stato schierato dall'inizio in più di una partita recentemente.

Quando torna dunque Ekuban dall'infortunio? La data del rientro e i tempi di recupero del giocatore del Genoa.

  • L'INFORTUNIO DI EKUBAN

    Ekuban ha rimediato un infortunio muscolare a poche ore dalla gara contro il Milan: nello specifico, gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante ghanese ma nato in provincia di Verona hanno rivelato la presenza di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

    Per questo motivo Ekuban non potrà partecipare alla trasferta milanese contro gli uomini di Massimiliano Allegri. E per questo motivo dovrà rimanere ai box anche nelle prossime settimane.

    • Pubblicità

  • I TEMPI DI RECUPERO DI EKUBAN

    I tempi di recupero di Ekuban sono stati fissati in tre-quattro settimane. L'attaccante del Genoa salterà dunque tutte le partite del Grifone in programma nel mese di gennaio, potendo tornare a disposizione di De Rossi e quindi in campo solamente all'inizio di febbraio.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA EKUBAN

    Ekuban potrebbe rivedersi su un terreno di gioco di Serie A, o quantomeno in campo, in occasione della sfida contro la Lazio del 1° febbraio. Se così non sarà, appuntamento alla settimana successiva per Genoa-Napoli dell'8 febbraio.

    Certa invece l'assenza di Ekuban per le sfide che il Genoa affronterà a gennaio: contro il Cagliari il 12, il Parma il 18 e il Bologna il 25.

  • QUANTE PARTITE SALTA EKUBAN

    • Milan-Genoa (Serie A), 8 gennaio
    • Genoa-Cagliari (Serie A), 12 gennaio
    • Parma-Genoa (Serie A), 18 gennaio
    • Genoa-Bologna (Serie A), 25 gennaio

    IN DUBBIO PER...

    • Lazio-Genoa (Serie A), 1 febbraio
    • Genoa-Napoli (Serie A), 8 febbraio
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Genoa crest
Genoa
GEN
0