Quando torna Ekuban dall'infortunio: la data del rientro e i tempi di recupero dell'attaccante del Genoa

Il nuovo anno non si è aperto nel modo giusto per Caleb Ekuban: l'attaccante del Genoa è stato fermato da un infortunio e non sarà a disposizione di De Rossi per il posticipo finale della diciannovesima giornata contro il Milan.

Non solo: Ekuban dovrà rimanere in infermeria anche per le prossime settimane. E dunque il tecnico romano non avrà a disposizione in attacco un'alternativa preziosa a Vitinha e Colombo, tanto da essere stato schierato dall'inizio in più di una partita recentemente.

Quando torna dunque Ekuban dall'infortunio? La data del rientro e i tempi di recupero del giocatore del Genoa.