Quando tornano Dumfries, Thuram e Zielinski: cosa ha detto Inzaghi sui tempi di recupero alla vigilia di Bologna-Inter

Simone Inzaghi fa il punto sui rientri di Dumfries, Zielinski e Thuram: "I primi due in gruppo settimana prossima, Marcus difficile torni col Milan".

Calendario monstre, tre obiettivi ancora vivi, infortuni da assorbire.

L'Inter si presenta alla volata finale con un'infermeria che ospita pedine fondamentali per lo scacchiere di Simone Inzaghi, speranzoso di poter disporre dell'intera rosa in un rush conclusivo della stagione in cui i nerazzurri sognano un Triplete che saprebbe di capolavoro.

Quando torna Denzel Dumfries? E Piotr Zielinski? Quali sono invece i tempi di recupero di Marcus Thuram? L'allenatore emiliano, a 'Sky', a ridosso del match di Bologna ha fatto il punto sui 3 infortunati.