Quando torna Cabal dopo l'infortunio: la possibile data del rientro per il difensore della Juventus

Cabal si era rotto il crociato poche settima dopo Gleison Bremer, ora anche lui sembra prossimo al rientro: un altro possibile rinforzo in difesa per la Juventus.

Rinforzo in difesa per la Juventus a costo zero ma, stavolta, il calciomercato non c'entra.

Tudor infatti potrebbe presto avere a disposizione Juan Cabal, acquistato la scorsa estate dal Verona che in bianconero ha fin qui giocato solo una manciata di partite.

Tutta colpa del gravissimo infortunio al ginocchio subito durante un allenamento con la Colombia che lo ha tenuto fuori tutta la stagione.

Adesso però il rientro è ormai prossimo: quando può tornare a disposizione Cabal?