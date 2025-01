Alessandro Buongiorno, in gruppo ma rimasto fuori dai convocati contro la Juve, sarà in elenco per Roma-Napoli di domenica sera.

Il countdown è finito: Antonio Conte sta per ritrovare Alessandro Buongiorno. L'infortunio del difensore ormai è alle spalle, ma l'ex Torino contro la Juventus non è andato nemmeno in panchina a riprova di quanto evidenziato dal tecnico salentino circa le sue condizioni. L'articolo prosegue qui sotto Adesso, però, con una settimana in più di lavoro Buongiorno è pronto a tornare a disposizione: quando? In occasione di Roma-Napoli, posticipo della ventitreesima giornata di Serie A.