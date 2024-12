Quando si recupera la partita tra Inter e Fiorentina? Una gara in meno per entrambe ancora per diverse settimane

Rinviata per quanto accaduto a Bove, Fiorentina-Inter non si giocherà nè a dicembre 2024 nè a gennaio 2025.

Come Milan e Bologna, anche Inter e Fiorentina avranno una partita in meno rispetto alle colleghe di Serie A per un po' di tempo.

Se il primo match, al Dall'Ara, è stato rinviato in seguito alla difficile situazione regionale dovuta all'alluvione autunnale, il secondo è stato posticipato dopo il malore accusato da Edoardo Bove nei primi minuti del match andato in scena al Franchi.

Nel 2024 l'Inter non giocherà la gara contro la Fiorentina, ma oramai, causa impegni europei e interni, dovrà attendere fino al 2025.