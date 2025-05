Quando si giocano Inter-Lazio e Parma-Napoli? Possibile data e orario delle due partite scudetto

Ancora tutto aperto per lo scudetto e per questo Inter e Napoli dovranno giocare in contemporanea nelle ultime due partite di campionato.

A due giornate dalla fine la lotta scudetto si è riaperta completamente. Non era mai stata chiusa in realtà ma il pareggio del Napoli con il Genoa allo stadio Maradona e la vittoria dell'Inter sul Torino ha di nuovo accorciato le distanze tra le due squadre. Ora i nerazzurri sono infatti ad una sola lunghezza di distanza dal Napoli; tutto si deciderà quindi negli ultimi 180 minuti di campionato. L'Inter nella 37esima giornata sfiderà in casa la Lazio e poi andrà a Como mentre la squadra di Conte giocherà a Parma e nell'ultimo turno in casa con il Cagliari. La certezza è che per la prossima giornata, Inter e Napoli dovranno scendere in campo allo stesso orario. Quando si giocheranno Inter-Lazio e Parma-Napoli? L'articolo prosegue qui sotto