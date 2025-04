Quando si giocano Barcellona-Inter e Inter-Barcellona: date e orario delle semifinali di Champions League

Primo round dell'incrocio tra Barça e Inter il 30 aprile a Montjuic, ritorno a San Siro il 6 maggio. Arsenal-PSG il 29 aprile, il 7 maggio a Parigi.

Dopo aver tagliato l'ambito traguardo, l'Inter si appresta a scalare la penultima montagna che separa i nerazzurri dall'atto conclusivo della nuova Champions League.

In semifinale la squadra di Simone Inzaghi dovrà vedersela contro il Barcellona, che ha eliminato una tedesca (il Borussia Dortmund) esattamente come fatto da Lautaro & co. col Bayern. Dall'altra parte del tabellone, invece, un altro affascinante incrocio: l'Arsenal, che si gode l'impresa compiuta estromettendo dal torneo il Real Madrid di Carlo Ancelotti, tenterà di riaffermarsi in campo europeo al cospetto dello scintillante PSG di Donnarumma e Kvaratskhelia forgiato da Luis Enrique.

La UEFA ha ufficializzato il calendario delle semifinali di Champions, pubblicando sui propri canali date e orari delle partite di andata e ritorno.

Quando si giocano Barcellona-Inter e Inter-Barcellona? E la doppia sfida tra Arsenal e PSG?