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Napoli PisaGetty Images
Michael Di Chiaro

Quando si gioca Pisa-Napoli: ufficiale la data e l'orario della partita della 37ª giornata di Serie A

Serie A
Pisa vs Napoli
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Napoli

Il Napoli perde in casa col Bologna e di conseguenza non è ancora qualificato alla Champions: contro il Pisa giocherà in contemporanea con le inseguitrici.

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L'ultima partita in trasferta della stagione 2025/26, il Napoli la giocherà alla Cetilar Arena.

La squadra di Antonio Conte, infatti, sfiderà il Pisa nella penultima giornata del campionato di Serie A.

Ma quando si gioca Pisa-Napoli: di seguito ecco data e orario del match.

  • QUANDO SI GIOCA PISA-NAPOLI

    Pisa-Napoli si giocherà domenica 17 maggio 2026 alla Cetilar Arena di Pisa. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 12.30.

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  • LOTTA CHAMPIONS: SI GIOCA IN CONTEMPORANEA

    Ma perché Pisa-Napoli si gioca domenica 17 maggio alle ore 12.30? Il Napoli è attualmente secondo in classifica, ma dopo la sconfitta col Bologna ha solo 3 punti di vantaggio sul quinto posto, di conseguenza non è ancora certo di staccare il pass per la prossima Champions League.

    La squadra guidata da Antonio Conte sarà costretta a giocare in contemporanea con le altre squadre che lottano per il medesimo obiettivo: oltre al Napoli, infatti, anche la Juventus (in casa con la Fiorentina), il Milan (sul campo del Genoa), la Roma (impegnata nel derby con la Lazio) e il Como (davanti al proprio pubblico col Parma) giocheranno domenica 17 maggio con calcio d'inizio alle ore 12.30.

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  • QUANTI PUNTI SERVONO AL NAPOLI PER ANDARE IN CHAMPIONS

    Nonostante la sconfitta di misura contro il Bologna, il Napoli rimane padrone del proprio destino: agli azzurri, infatti, basterà vincere almeno una delle ultime due partite per assicurarsi il pass per la prossima Champions.

  • IL PROGRAMMA DI DOMENICA 17 MAGGIO

    Domenica 17/05 ore 12.30

    - Como-Parma

    - Genoa-Milan

    - Juventus-Fiorentina

    - Pisa-Napoli

    - Roma-Lazio


    Domenica 17/05 ore 15.00

    - Inter-Verona


    Domenica 17/05 ore 18.00

    - Atalanta-Bologna


    Domenica 17/05 ore 20.45

    - Cagliari-Torino

    - Sassuolo-Lecce

    - Udinese-Cremonese

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