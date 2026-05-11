Quando si gioca Pisa-Napoli: ufficiale la data e l'orario della partita della 37ª giornata di Serie A

Ma perché Pisa-Napoli si gioca domenica 17 maggio alle ore 12.30? Il Napoli è attualmente secondo in classifica, ma dopo la sconfitta col Bologna ha solo 3 punti di vantaggio sul quinto posto, di conseguenza non è ancora certo di staccare il pass per la prossima Champions League.

La squadra guidata da Antonio Conte sarà costretta a giocare in contemporanea con le altre squadre che lottano per il medesimo obiettivo: oltre al Napoli, infatti, anche la Juventus (in casa con la Fiorentina), il Milan (sul campo del Genoa), la Roma (impegnata nel derby con la Lazio) e il Como (davanti al proprio pubblico col Parma) giocheranno domenica 17 maggio con calcio d'inizio alle ore 12.30.