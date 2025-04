Data, orario e stadio della finale della Champions League 2024/2025: dove si gioca l'atto conclusivo dell'edizione di quest'anno.

La nuova Champions League, caratterizzata dal format rivoluzionario promosso dall'UEFA, è giunta ormai al suo atto conclusivo.

Dopo le semifinali è tempo di finale, in cui le due squadre che la raggiungeranno si contenderanno l'edizione 2024/2025 che ha inaugurato la formula col girone unico - in sostituzione di più raggruppamenti - che ha preceduto la classica fase ad eliminazione diretta con Playoff, ottavi, quarti e così via.

Quando si gioca la finale di Champions 2024/2025? E dove? Data, orario e stadio.