Quando si gioca l'ultima giornata di Champions League: tutte le partite in contemporanea, data e orario dell'ottavo turno

Sarà un turno di Champions League come non si è mai visto nella storia: il programma dell'ultima giornata.

Si sta per concludere la prima fase della Champions League, che da questa stagione ha cambiato format rivoluzionando la competizione per club più importante al mondo con un girone unico e due partite in più rispetto a quanto accadeva fino all'anno scorso.

In settimana infatti è in programma l'ultima giornata di Champions, l'ottava: e sarà un turno "storico" visto che i match si disputeranno tutti contemporaneamente.

Ancora da decidere praticamente tutti i posizionamenti finali e molte squadre si giocheranno la qualificazione diretta tra le prime 8, come Inter, Milan e Atalanta, o l'accesso ai playoff, che invece hanno già raggiunto tutte le italiane (compresa la Juventus), ad eccezione del Bologna, eliminato. ( Di seguito tutto il programma dell'ottavo turno di Champions.