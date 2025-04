I funerali del Pontefice, previsti sabato, comportano il rinvio dei 3 anticipi di Serie A: quando si recuperano Inter-Roma, Lazio-Parma e Como-Genoa.

Il calendario di Serie A, nel rispetto della scomparsa di Papa Francesco, cambia ancora.

Ufficiale - come annunciato dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci - il rinvio dei 3 anticipi del sabato, validi per la 34ª giornata di Serie A, resosi necessario in virtù dei funerali del Pontefice previsti proprio il 26 aprile a Roma.

Quando si recuperano Inter-Roma, Lazio-Parma e Como-Genoa? Le nuove date e gli orari delle partite.