Quando Pavlovic non superò le visite con la Lazio: "Il medico non diede il via libera"

Pavlovic sarà un nuovo difensore del Milan: nel 2019 fu a un passo dalla Lazio, con cui però non riuscì a passare le visite mediche.

Ormai è tutto fatto, il Milan avrà un nuovo difensore: nella serata di lunedì, Strahinja Pavlovic è atterrato all'aeroporto di Linate per dare il via alla nuova avventura in rossonero.

Oggi è il giorno delle visite mediche e della firma del contratto che lo legherà al Milan fino al 2029, con ingaggio da un milione e mezzo a stagione.

Visite che invece nel 2019 fecero fallire il suo trasferimento alla Lazio, sfumato proprio sul più bello e quando la linea del traguardo sembrava a un passo dall'essere tagliata.