Quando iniziano gli ottavi degli Europei? Calendario, date di giugno e luglio per le otto partite di Euro 2024

Le prossime partite degli Europei in calendario sono quelle degli ottavi: si parte con il match dell'Italia, ultime sfide previste martedì.

Otto squadre eliminate, sedici ancora in gioco. Via agli ottavi degli Europei dopo la conclusione della fase a gironi, che ha visto tornare a casa le quarte in graduatoria e le peggiori terze. In particolare non sono riusciti a qualificarsi Croazia, Ungheria, Ucraina, Serbia, Repubblica Ceca, Albania, Scozia e Polonia.

Escludendo la Croazia, negli ultimi anni tra le big mondiali, le grandi dell'Europeo sono ancora tutte in corsa. Tra queste anche l'Italia, che darà vita al primo ottavo di finale del torneo contro la Svizzera di Yakin.

Dopo il match dell'Italia, negli ultimi giorni di giugno e nei primi di luglio si concluderanno gli ottavi, da cui arriveranno le otto qualificate per la composizione dei quarti.