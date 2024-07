Quando esce FC 25? Chi acquisterà la versione più costosa potrà giocarlo in estate, gli altri in autunno

La data di uscita delle versioni Standard e Ultimate di FC 25, nuovo capitolo della serie EA Sports nel 2024.

Nonostante negli ultimi anni EA Sports non abbia portato grossi miglioramenti alla sua creatura, un tempo FIFA ed oggi FC, il videogioco calcistico è ancora uno dei più venduti in assoluto in Italia e nel mondo. Anche la versione 25 è ugualmente attesa da milioni di persone, che potranno giocarlo tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno 2024.

In particolare, infatti, FC 25 uscirà negli store fisici e digitali nel mese di settembre, con i videogiocatori in possesso della versione più costosa (l'Ultimate) che avranno modo di giocare al nuovo capitolo della serie di EA Sports in estate.

Pochi giorni dopo, all'uscita della versione Standard, gli amanti di FC 24 potranno utiizzare le modalità più amate nei primissimi giorni dell'autunno.