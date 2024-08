Quando esce il calendario della Champions 2024/25? Juventus, Inter, Milan, Bologna e Atalanta giocano da settembre a gennaio

I tifosi di Juventus, Milan, Inter, Bologna e Atalanta attendono il calendario della Champions, che non arriverà però il 29 agosto dopo il sorteggio.

144 partite nel girone unico di Champions League. Aumenta il numero di gare nel massimo torneo europeo, rivoluzionato a partire dal 2024/2025.

Il sorteggio del 29 agosto definisce le otto partite per ogni squadra (Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan sono le rappresentanti italiane), così come quali gare vengono affrontate in casa e quali in trasferta.

Per conoscere orari, date precise e calendario delle 144 partite, 32 totali per le italiane, bisognerà attendere però ancora qualche giorno.