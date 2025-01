Quando arriva l'ufficialità di Kolo Muani alla Juventus: cosa manca col PSG, i tempi dell'annuncio

Kolo Muani è a Torino ma non è ancora arrivata l'ufficialità per i problemi di tesseramento: quando è atteso l'annuncio della Juve.

Rendal Kolo Muani attende di poter essere annunciato dalla Juventus come nuovo acquisto di gennaio. Un trasferimento che si sarebbe già dovuto effettuare ma è stato posticipato per alcuni problemi di tesseramento, non legati però al club bianconero bensì al PSG.

Il club parigino infatti per poter cedere l'attaccante francese deve prima liberare uno slot dei dei prestiti (per i giocatori over). Questo il motivo che non ha permesso alla Juventus di annunciare Kolo Muani, che è arrivato a Torino nella serata di mercoledì 15 gennaio.

Quando potrà arrivare il via libera definitivo ed essere ufficializzato? Anche Cristiano Giuntoli ha affrontato la questione.