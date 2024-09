Qualificazioni sudamericane Mondiali 2026 dove vederle in tv e streaming: chi trasmette le partite di Brasile e Argentina

Dove sono visibili in diretta tv e streaming le sfide del girone sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali? La situazione.

Brasile, Argentina, Uruguay, ma non solo: sono tante le nazionali sudamericane che cercheranno di ottenere uno dei pass messi a disposizione del Sudamerica in vista dei prossimi Mondiali, che si disputeranno nel 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Le qualificazioni alla competizione sono in pieno svolgimento, con l'Argentina prima in classifica e favorita e il Brasile costretto a risalire la china dopo un avvio complicatissimo: il tutto dopo sei giornate del girone unico, disputate prima della Copa America andata in scena in estate negli Stati Uniti.

Ma dove si possono vedere le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026? Quale emittente televisiva o piattaforma streaming italiana ha acquisito i diritti delle sfide?

Di seguito il quadro completo, con una novità.