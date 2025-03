Qualificazioni Mondiali, i risultati del 22 marzo: cinquina della Norvegia, tris di Macedonia del Nord e Montenegro

Come sono andate le partite del sabato delle Qualificazioni, in attesa che l'Italia conosca il proprio girone: risultati e classifiche.

La prima giornata delle Qualificazioni ai prossimi Mondiali, che si giocheranno nel 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, si è conclusa. L'Italia ancora non è entrata in corsa, come noto. Anzi: conoscerà il proprio girone soltanto dopo la gara di ritorno contro la Germania.

Nessuna sorpresa tra il pomeriggio e il tardo pomeriggio di partite europee: tutte le nazionali favorite hanno fatto il proprio dovere, imponendosi su avversari più deboli senza lasciarsi sorprendere.

Ha iniziato facendo pienamente il proprio dovere la Norvegia di Erling Haaland, a segno una volta nel 5-0 in casa della Moldavia. E hanno fatto il proprio dovere anche la Macedonia del Nord e il Montenegro, che si sono imposte con un tris a testa contro Liechtenstein e Gibilterra.

L'articolo prosegue qui sotto

In serata si giocheranno altre tre partite, tutte alle 20.45: Galles-Kazakistan, Repubblica Ceca-Far Oer e Israele-Estonia.

Di seguito i risultati delle partite di qualificazione andate in scena oggi, sabato 22 marzo, con i rispettivi marcatori e le classifiche dei gironi.