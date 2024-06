Quale squadra gioca a Gelsenkircken? La sede e lo stadio della sfida Spagna-Italia

L’Italia affronterà la Spagna nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024: tutto sulla sede della sfida.

Reduce dalla vittoria in rimonta ottenuta nel suo match di debutto a Euro 2024, l’Italia affronterà nella seconda giornata della fase a gironi quello che, almeno sulla carta, è l’avversario più duro tra quelli del Gruppo B: la Spagna.

Come la Nazionale Azzurra, anche la Roja ha esordito nel torneo con un successo (netto 3-0 contro la Croazia) e quindi il match metterà in palio punti pesanti non solo per la vetta della classifica, ma soprattutto in ottica passaggio del turno.

Ad Italia e Spagna potrebbe bastare anche un pareggio per accedere agli ottavi di finale, ma dove si giocherà la sfida?