Quale sarà l'ultima gara della League Phase di Champions League su Amazon Prime Video: scelta fatta, si gioca il 28 gennaio

Al termine di Juventus-Benfica, Amazon Prime Video ha annunciato quale sarà la partita trasmessa in diretta esclusiva la prossima settimana: la scelta è ricaduta su Napoli-Chelsea.

Atalanta, Inter e Juventus sono certe dei playoff e ancora in lotta (soprattutto i bergamaschi) per gli ottavi diretti, mentre i partenopei rischiano grosso a causa di una classifica altamente deficitaria: un contesto, quest'ultimo, altamente in bilico e che ha fatto propendere per il match del 'Maradona'.