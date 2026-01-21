Quale sarà l'ultima gara della League Phase di Champions League su Amazon Prime Video: scelta fatta, si gioca il 28 gennaio

Mancano novanta minuti a tutti i verdetti della League Phase di Champions League: solo otto squadre potranno fregiarsi della conquista diretta degli ottavi, mentre altre sedici saranno costrette a disputare due gare aggiuntive ai playoff.
L'Atalanta è l'italiana con più punti (13), seguita da Inter e Juventus (entrambe a quota 12) e dal Napoli (8 i punti per la squadra di Conte, che rischia seriamente l'eliminazione).
Dopo le partite della settima giornata, Amazon Prime Video ha comunicato quale sarà la partita dell'ottavo turno trasmessa in diretta esclusiva.