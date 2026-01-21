Pubblicità
Pubblicità
McTominay NapoliGetty Images
Vittorio Rotondaro

Quale sarà l'ultima gara della League Phase di Champions League su Amazon Prime Video: scelta fatta, si gioca il 28 gennaio

Definita la partita visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video nell'ultima giornata della fase campionato di Champions League.

Pubblicità

Mancano novanta minuti a tutti i verdetti della League Phase di Champions League: solo otto squadre potranno fregiarsi della conquista diretta degli ottavi, mentre altre sedici saranno costrette a disputare due gare aggiuntive ai playoff.

L'Atalanta è l'italiana con più punti (13), seguita da Inter e Juventus (entrambe a quota 12) e dal Napoli (8 i punti per la squadra di Conte, che rischia seriamente l'eliminazione).

Dopo le partite della settima giornata, Amazon Prime Video ha comunicato quale sarà la partita dell'ottavo turno trasmessa in diretta esclusiva.

  • LA CLASSIFICA DELLE ITALIANE

    13. Atalanta 13 punti (differenza reti +1)

    14. Inter 12 punti (differenza reti +6)

    15. Juventus 12 punti (differenza reti +4)

    25. Napoli (8 punti) differenza reti -5)

    • Pubblicità

  • LA PARTITA DI CHAMPIONS SU AMAZON ALL'ULTIMO TURNO

    Al termine di Juventus-Benfica, Amazon Prime Video ha annunciato quale sarà la partita trasmessa in diretta esclusiva la prossima settimana: la scelta è ricaduta su Napoli-Chelsea.

    Atalanta, Inter e Juventus sono certe dei playoff e ancora in lotta (soprattutto i bergamaschi) per gli ottavi diretti, mentre i partenopei rischiano grosso a causa di una classifica altamente deficitaria: un contesto, quest'ultimo, altamente in bilico e che ha fatto propendere per il match del 'Maradona'.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO SI GIOCA

    Napoli-Chelsea, così come tutte le altre diciassette partite dell'ottava giornata, si giocherà mercoledì 28 gennaio alle ore 21:00 nel teatro del 'Diego Armando Maradona'.

    Telecronaca affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

  • DOVE SI POTRANNO VEDERE LE ALTRE GARE

    A eccezione di Napoli-Chelsea, esclusiva di Amazon Prime Video, tutti gli altri incontri saranno visibili sui vari canali di Sky Sport.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Napoli crest
Napoli
NAP
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0