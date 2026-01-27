Quale partita dell'ultima giornata di Champions League su TV8: cosa sarà visibile in chiaro e gratis mercoledì 28 gennaio

Ci siamo: la Fase Campionato della Champions League è arrivata all'ultima giornata. E, dunque, al turno decisivo. 8 squadre andranno direttamente agli ottavi, altre 16 agli spareggi, le ultime 8 verranno infine eliminate.

Juventus, Inter e Atalanta sfidano rispettivamente Monaco, Borussia Dortmund e Union Saint-Gilloise con maggiori o minori chances di conquistare l'accesso agli ottavi. Mentre il Napoli ospita il Chelsea per non essere eliminato precocemente.

Tutte le partite, come ogni settimana di Champions, verranno trasmesse in diretta tv da Sky e in diretta streaming da NOW tranne una: proprio Napoli-Chelsea sarà un'esclusiva Amazon Prime Video.

Una partita dell'ultima giornata sarà però visibile anche in chiaro e gratis: a metterla a disposizione di chi non possiede un abbonamento sarà TV8.