benfica real madridGetty Images
Stefano Silvestri

Quale partita dell'ultima giornata di Champions League su TV8: cosa sarà visibile in chiaro e gratis mercoledì 28 gennaio

La Fase Campionato della Champions League è arrivata alla sua fase decisiva: il programma delle partite tra i canali di Sky, NOW, Amazon Prime Video e la visione di una gara su TV8.

Ci siamo: la Fase Campionato della Champions League è arrivata all'ultima giornata. E, dunque, al turno decisivo. 8 squadre andranno direttamente agli ottavi, altre 16 agli spareggi, le ultime 8 verranno infine eliminate.

Juventus, Inter e Atalanta sfidano rispettivamente Monaco, Borussia Dortmund e Union Saint-Gilloise con maggiori o minori chances di conquistare l'accesso agli ottavi. Mentre il Napoli ospita il Chelsea per non essere eliminato precocemente.

Tutte le partite, come ogni settimana di Champions, verranno trasmesse in diretta tv da Sky e in diretta streaming da NOW tranne una: proprio Napoli-Chelsea sarà un'esclusiva Amazon Prime Video.

Una partita dell'ultima giornata sarà però visibile anche in chiaro e gratis: a metterla a disposizione di chi non possiede un abbonamento sarà TV8.

  • BENFICA-REAL MADRID SU TV8

    • Mercoledì 28 gennaio ore 21.00

    Il match in questione è quello tra il Benfica e il Real Madrid: la gara tra la formazione portoghese dell'ex José Mourinho e quella spagnola si giocherà al Da Luz di Lisbona mercoledì 28 gennaio alle 21, in contemporanea con tutte le altre dell'ultima giornata.

    Benfica-Real Madrid sarà dunque visibile in chiaro e gratis su TV8, anche se gli abbonati a Sky potranno comunque seguirla anche sul satellite: in questo caso il canale di riferimento è Sky Sport 256.

    In streaming, invece, la gara del Da Luz sarà visibile non solo grazie a TV8 ma anche su NOW, tramite abbonamento, dopo aver scelto il pacchetto Pass Sport.

  • COME VEDERE TV8 IN TV E STREAMING

    Per assistere in chiaro su TV8 alla gara tra il Benfica e il Real Madrid ci sono diversi modi: per quanto riguarda la diretta tv basterà sintonizzarsi sul canale numero 8 del Digitale Terrestre, mentre in alternativa c'è l'opzione streaming, collegandosi al sito dell'emittente mediante qualsiasi dispositivo mobile.

  • I CANALI DI INTER, JUVENTUS, ATALANTA E NAPOLI

    Per quanto riguarda le gare di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli, nessuna di queste sarà dunque visibile in chiaro: per assistere alle partite servirà di conseguenza un abbonamento all'una o all'altra emittente o piattaforma detentrici dei diritti della Champions League.

    Queste è la programmazione tv e streaming delle quattro italiane impegnate nella competizione:

    • 21.00 Napoli-Chelsea (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
    • 21.00 Monaco-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Borussia Dortmund-Inter (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Union SG-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW

  • LE PARTITE DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO

    Questa è invece la programmazione complessiva della serata di Champions di mercoledì 28 gennaio:

    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Napoli-Chelsea - AMAZON PRIME VIDEO
    • 21.00 Monaco-Juventus - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Borussia Dortmund-Inter - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Union SG-Atalanta - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Manchester City-Galatasaray - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Benfica-Real Madrid - TV8, SKY SPORT (canale 256) e NOW
    • 21.00 PSG-Newcastle - SKY SPORT (canale 257) e NOW
    • 21.00 Liverpool-Qarabag - SKY SPORT (canale 258) e NOW 
    • 21.00 Barcellona-Copenhagen - SKY SPORT (canale 259) e NOW
    • 21.00 Eintracht Francoforte-Tottenham - SKY SPORT MIX e NOW
