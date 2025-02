Quale partita su TV8 stasera: oggi l'Europa League anche gratis e in chiaro, ma Porto-Roma sarà solo su Sky e NOW

Come sempre non sarà visibile gratuitamente una partita delle italiane: la gara scelta per essere trasmessa su TV8 è AZ-Galatasaray.

Archiviata l'andata dei playoff di Champions League, è tempo di pensare a quelli di Europa League. Con, in questo caso, una sola formazione italiana in corsa: la Roma, che stasera affronterà i portoghesi del Porto in trasferta.

Calcio d'inizio alle 21 per quanto riguarda la partita della formazione giallorossa, che si giocherà in contemporanea con altre tre. Le rimanenti quattro sfide dell'andata degli spareggi sono state invece programmate per le ore 18.45.

Una di queste, come sempre, sarà visibile gratuitamente e in chiaro su TV8. E come sempre non sarà la partita con in campo una formazione italiana, in questo caso appunto la Roma.