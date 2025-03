Quale partita su TV8 stasera: Atletico Madrid-Real Madrid, Arsenal-PSV, Lille-Borussia Dortmund o Aston Villa-Club Brugge, cosa si potrà vedere gratis e in chiaro

Arsenal vs PSV Eindhoven

Si chiudono gli ottavi di finale di Champions League con la seconda tranche di partite: quale sfida sarà visibile in chiaro su TV8.

Lille-Borussia Dortmund, Atletico Madrid-Real Madrid, Arsenal-PSV e Aston Villa-Club Brugge: sono queste le quattro partite rimanenti negli ottavi di finale di Champions League, turno che martedì ha visto qualificarsi ai quarti Inter, Barcellona, Bayern e PSG.

La suddivisione dei diritti tv e streaming è la solita per quanto riguarda la Champions: quasi tutte le partite saranno visibili in esclusiva su Sky e NOW, una invece sarà esclusiva Amazon Prime Video.

Un'altra ancora, infine, sarà visibile anche in chiaro su TV8, oltre a Sky e NOW: di seguito il quadro per quanto riguarda le partite di questa sera.