Quale partita su TV8 stasera 13 marzo: l'Europa League sarà visibile anche gratis e in chiaro in tv e streaming

Si giocano le partite di ritorno degli ottavi di finale di Europa League: in campo anche Lazio e Roma. Quale gara sarà visibile su TV8.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo la Champions League, è il turno dell'Europa League: così come nella maggiore competizione continentale, anche in questo caso si giocano le partite di ritorno degli ottavi di finale, quelle che dunque condurranno verso i quarti.

In campo anche due formazioni italiane: la Lazio e la Roma. Entrambe hanno vinto per 2-1 all'andata, rispettivamente contro Viktoria Plzen e Athletic Bilbao, ed entrambe vogliono sigillare la qualificazione.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva, tutte le partite saranno visibili su Sky: l'emittente satellitare detiene infatti i diritti dell'Europa League, la cui visione mette a disposizione di tifosi e appassionati tramite abbonamento. Medesimo discorso per NOW per quanto riguarda il discorso streaming.

Come accade in ogni settimana europea, però, una partita di Europa League sarà trasmessa gratis e in chiaro su TV8. E nemmeno la serata di oggi farà eccezione.