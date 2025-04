Quale partita su TV8 stasera 10 aprile: oggi i quarti di Europa League anche in chiaro e gratis

Dalla Lazio al Manchester United, torna l'Europa League con l'andata dei quarti di finale: quale partita sarà visibile su TV8?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Archiviata la due giorni di Champions League, in attesa delle gare di ritorno in programma la prossima settimana, torna l'Europa League con una sola italiana ancora in corsa: la Lazio, che vola in Norvegia per affrontare il Bodo/Glimt.

L'unica partita delle 18.45 è proprio quella della squadra di Marco Baroni. Alle 21 si giocheranno invece le altre tre dell'andata dei quarti di Europa League: Rangers-Athletic Bilbao, Lione-Manchester United e Tottenham-Eintracht Francoforte.

Tutte le partite saranno visibili tramite abbonamento su Sky, che da questa stagione detiene in esclusiva i diritti dell'Europa League. Una di queste, però, potrà essere vista gratuitamente e senza bisogno di alcuna sottoscrizione grazie a TV8.

L'articolo prosegue qui sotto

Quale partita di Europa League verrà dunque trasmessa gratis e in chiaro su TV8 anche per chi non possiede un abbonamento a Sky?